Gündem Arhavideki bir haftalık sel görevi sona erdi Komandolar birliklerine alkış ve dualarla uğurlandı
ARTVİN

Arhavi’deki bir haftalık sel görevi sona erdi: Komandolar birliklerine alkış ve dualarla uğurlandı

Artvin’in Arhavi ilçesinde 1 hafta önce yaşanan selde temizlik çalışmalarına destek olmak ve çamurla kaplanan ev, iş yeri ve caddelerin temizlenmesinde aktif rol ayan 500’e yakın komando bugün yapılan törenle birliklerine uğurlandı.

Haber Merkezi İHA
Arhavi’deki bir haftalık sel görevi sona erdi: Komandolar birliklerine alkış ve dualarla uğurlandı
Komandolar için “En büyük asker bizim asker” tezahüratları atıldı.

Arhavi ilçesinde geçtiğimiz hafta Perşembe günü şiddetli yağışlar sonrası Kapisre deresi taşarken, cadde ve sokaklar göle dönmüştü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarılırken, 430 ev ve iş yeri zemin ve bodrum katları suyla dolmuş, araçlar sular altında kalmıştı.

İHA

İlçe merkezinde balçığa batan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda 1 haftadır süren temizlik çalışmaları sona ererken, 500’e yakın jandarma komando, 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan temizledi.

İHA

İlçede temizlik çalışmalarının büyük ölçüde sona ermesinin ardından farklı illerden ilçeye gönderilen jandarma komandolar bu sabah törenle birliklerine uğurlandı.

İHA

Dağları terörden Arhavi’yi çamurdan temizleyen komandolar, AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından vatandaşlara dağıtılan Türk bayrakları, tulum ezgileri ve “En büyük asker bizim asker” tezahüratları ile uğurlandı.

İHA


Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri askerlere hizmetleri için teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Artvin'deki sel felaketi için 5 milyon TL'lik kaynak
GÜNDEM
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Artvin'deki sel felaketi için 5 milyon TL'lik kaynak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Artvin'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Artvin'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Artvin'de komandoların da katıldığı sel seferberliği
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Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de önceki gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.
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Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.
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Sel afetinin vurduğu Arhavi'de balçığa gömülü ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor.
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500 jandarma komando ve 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor.
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İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar su tankerleri vasıtasıyla yıkanıyor.
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Su verilemeyen ilçeye tankerlerle içme suyu taşınıyor, Kızılay ekipleri de hazır su dağıtıyor. Askerler su bidonlarını taşıyamayacak kişilerin yardımına koşuyor, bina katlarına içme suyu çıkarıyor. Sel temizlik seferberliğinin sürdüğü ilçede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.
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Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılarak kaybolan Serdar Yiğit ile Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan ise dere yatağında aranıyor. Aramalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri katılıyor.
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Artvin'de komandoların da katıldığı sel seferberliği
Artvin'de önceki gün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin izleri silinmeye çalışılıyor. Selin çekildiği Arhavi'de balçığa gömülen ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile cadde ve sokaklarda komandolar ve gönüllülerin de katıldığı temizlik çalışması sürüyor.


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