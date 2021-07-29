Arhavi’deki bir haftalık sel görevi sona erdi: Komandolar birliklerine alkış ve dualarla uğurlandı

Komandolar için “En büyük asker bizim asker” tezahüratları atıldı.

Arhavi ilçesinde geçtiğimiz hafta Perşembe günü şiddetli yağışlar sonrası Kapisre deresi taşarken, cadde ve sokaklar göle dönmüştü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarılırken, 430 ev ve iş yeri zemin ve bodrum katları suyla dolmuş, araçlar sular altında kalmıştı.

İHA

İlçe merkezinde balçığa batan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda 1 haftadır süren temizlik çalışmaları sona ererken, 500’e yakın jandarma komando, 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan temizledi.

İHA

İlçede temizlik çalışmalarının büyük ölçüde sona ermesinin ardından farklı illerden ilçeye gönderilen jandarma komandolar bu sabah törenle birliklerine uğurlandı.

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İHA

Dağları terörden Arhavi’yi çamurdan temizleyen komandolar, AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından vatandaşlara dağıtılan Türk bayrakları, tulum ezgileri ve “En büyük asker bizim asker” tezahüratları ile uğurlandı.

İHA



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