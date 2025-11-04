Arıza tamiriyle gelen zincirleme kaza zinciri

Edinilen bilgilere göre, S.T. (34) isimli şahsın idaresindeki 11 ABV 468 plakalı otomobilde bir arıza meydana geldi. Sürücü, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy mevkiinde otomobilini güvenlik şeridine çekti. H.C.Ç. (23) isimli şahıs idaresindeki 11 ACC 803 plakalı minibüs ile otomobili tamire geldi. Ayrıca, M.B. (62) isimli şahıs da 16 KDF 93 plakalı otomobilini yolun kenarına çekerek yardıma gitti. M.K.P. (56) isimli şahsın idaresinde seyir halinde olan 34 CKB 994 plakalı panelvan araç, yolun kenarındaki 11 ACC 803 plakalı minibüse ve 16 KDF 93 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda 4 araçta da büyük çapta hasar oluşurken, panelvan araç devrildi. Kazada M.B., C.Y. ve M.K.P. isimli 3 şahsın yaralandığı belirtildi.