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Arıza yapan geminin Ahırkapı'ya çekilmesiyle İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı

Arıza yapan geminin Ahırkapı'ya çekilmesiyle İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı

19:4512/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
IHA
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Beşiktaş Akıntıburnu önlerinde arıza yapan kuru yük gemisi, Ahırkapı'ya çekildi.
Beşiktaş Akıntıburnu önlerinde arıza yapan kuru yük gemisi, Ahırkapı'ya çekildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğini aksatan sorun giderildi. Beşiktaş Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, geminin Ahırkapı Demir Sahası'na çekilmesinin ardından tekrar gemi trafiğine açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geminin Ahırkapı'ya emniyetle demirletildiği ifade edildi.

İstanbul Boğazı
, makine arızası yapan kuru yük gemisinin Ahırkapı'ya çekilmesinin ardından gemi trafiğine açıldı.
İsrail'den Bulgaristan'a giden 106 metre boyundaki
B Line
isimli kuru yük gemisinin Beşiktaş Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, geminin Ahırkapı Demir Sahası'na çekilmesinin ardından tekrar gemi trafiğine açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "
B Line isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız refakatinde ve römorkörlerimizin eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.
" ifadeleri yer aldı.


#İstanbul Boğazı
#Gemi Trafiği
#B Line
#Ahırkapı
#Gemi Arızası

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