Armutlu’da 1.2 milyarlık devre mülk vurgunu: 9 tutuklama

İlçede aynı devre mülkün çok sayıda kişiye satıldığı, şüphelilerin mağdurlara telefon bankacılığı üzerinden kredi çektirip bu tutarları şirket hesaplarına yönlendirdikleri, kullanılmayan devre mülkler için aidat talep edildiği, ödeme yapmayanlar hakkında ise icra takibi başlatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Aramalarda dijital materyal, cep telefonları, SIM kartlar ve çok sayıda sahte devre mülk sözleşmesi ele geçirildi. Yapılan incelemede, mağdurların hak arama girişimlerini engellemek amacıyla paravan şirketler kurulduğu, bu yöntemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira haksız kazanç sağlandığı belirlendi.