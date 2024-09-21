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Arnavutköy'deki kereste atölyesinde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy'deki kereste atölyesinde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

07:3921/09/2024, Cumartesi
AA
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Yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy'de kereste atölyesinde çıkan yangında yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti.

Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı Caddesi'ndeki tek katlı kereste atölyesinde sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın sırasında 2 ay önce atölyede çalışmaya başladığı öğrenilen yabancı uyruklu Muhammed C. (17) yaşamını yitirdi.

Ekiplerin çalışması sonrası kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

#Arnavutköy
#İstanbul
#Kereste

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