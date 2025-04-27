Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı

Bölgede son günlerde etkisini sürdüren yağışların ardından kara yolunun 31. kilometresinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi. Heyelan nedeniyle toz bulutunun oluştuğu bölgede kara yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Toprak ve kaya düşmelerinin devam ettiği bölgede, kara yolu yeniden çift taraflı ulaşıma kapandı. Devam eden toprak kaymaları nedeniyle ekipler yolun açılması için çalışma yürütemezken, ulaşımın alternatif güzergah olan Ardanuç-Ardahan kara yolu üzerinden sağlandığı bildirildi.