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Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısı

Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısı

15:4315/07/2025, Salı
AA
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Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Artvin'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Artvin çevrelerinde (Merkez, Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Artvin
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Hava durumu
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