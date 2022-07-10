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ARTVİN

Artvin'de 3 katlı otel alev alev yandı

Artvin'de 3 katlı otelin çatısında çıkan yangın, binayı sardı. Alevler, itfaiye ekiplerince 2,5 saatte söndürülürken, otel ise kullanılamaz hale geldi.

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Haber Merkezi DHA
Artvinde 3 katlı otel alev alev yandı
Müşterisi olmayan otelin personeli de dışarı çıktı.

Yusufeli ilçesi Kananet Mahallesi'ndeki 3 katlı otelin çatı kısmında, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle tüm binayı sardı. Müşterisi olmayan otelin personeli de dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri inşaatındaki arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle 3 bloktan oluşan oteldeki yangın, 2,5 saatte söndürüldü. Otelin büyük oranda kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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