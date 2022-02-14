Artvin'de çığ düştü: iş makinesi kara gömüldü

Ekonomi

TCMB açıkladı: FAST sisteminde limit yükseliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemine entegrasyonu tamamlanan TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin liraya kadar işlem yapılabileceği belirtilerek, "Para transferlerinde 2 bin lira olan FAST işlem tutarı limiti de 21 Şubat itibarıyla 5 bin liraya yükseltilecektir" ifadeleri kullanıldı.