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ARTVİN

Artvin'de çığ düştü: iş makinesi kara gömüldü

Artvin'in Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde kar küreme çalışması yürüten Karayolları ekibinin üzerine çığ düştü. Kar küreme aracı çığ altında alırken, operatör kendi imkanları ile kurtuldu.

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Haber Merkezi DHA
Artvinde çığ düştü: iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu
Kar küreme aracı kısmen kara gömüldü.

Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde karayolları ekipleri tipi nedeniyle kapanan yolda kar küreme çalışması başlattı. Ekiplerin çalışma yaptığı sırada kar küreme aracının üzerine çığ düştü.

Kar küreme aracı kısmen kara gömülürken, operatör kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. İhbar üzerine Sahara Geçidi'ne takviye iş makineleri yönlendirildi. Ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.

İş makinelerinin üzerine çığ düştü
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İş makinelerinin üzerine çığ düştü
Muş'ta yol açma çalışması yapan karayollarına ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığın altında kalan bir kar savurma aracı, diğer iş makineleri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

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