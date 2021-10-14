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ŞANLIURFA

Aşı yapılan inek veterinerin çenesini kırdı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, ineğe şap aşısı yapan veteriner hekim Nesip Çelik'in, aldığı darbe sonucu çenesi ve dişleri kırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Aşı yapılan inek veterinerin çenesini kırdı
Veteriner hekim Nesip Çelik.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Çelik, şap hastalığına karşı aşı uygulaması sırasında, inekten yüzüne darbe aldı. Dudakları patlayan, çenesi ve dişleri kırılan Çelik, sağlık görevlilerince hemen tedaviye alındı.

  • Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Nesip Çelik’in yüzüne aldığı darbeyle yaralandığı fotoğrafı, "Viranşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli meslektaşımız Nesip Çelik şap aşı uygulaması sırasında aldığı darbe sonucu yaralanmıştır. Hastanede yapılan müdahalede birden çok dişi ve çenesinin kırıldığı belirlenmiştir" notuyla paylaşıldı.

Uçurumdan düşen inek kepçeyle kurtarıldı: Sahibi 3 gün başında bekledi
FOTOĞRAF 9
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Karabük'ün Cumayanı köyünde ikamet eden Mehmet Gergen’e ait büyükbaş hayvanları Burunsuz köyü mevkisinde ormanlık alanda otlatan İbrahim Dağoğlu, bir ineğin uçurumdan düştüğünü fark etti.
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20 metrelik uçurumdan düşen inek sağ arka ayağından yaralanırken Dağoğlu, ineğin sahibi Gergen’e haber verdi.
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Olay yerine gelen Gergen, beraberinde Dağoğlu ve bir akrabası ile ineği çıkarmaya çalıştı. Yaralı ineği düştüğü yerden yaklaşık 300 metre götürebilen Gergen ve beraberindekiler, Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.
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AFAD ekibi, ineği kendilerinin çıkaramayacağını belirterek, İl Özel İdaresi ile iletişime geçti.
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İl Özel İdaresi tarafından ineğin bulunduğu yere kazıcı-yükleyici gönderdi. İneğin düştüğü alanda yol olmaması nedeniyle ilk önce yol açılırken, inek kazıcı-yükleyiciye konularak ormandan çıkarıldı.
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İneğin düştüğü alandaki otların taze olmasından dolayı otlatmanın bu alanda yapıldığını, ineğin de alanı bilmediğinden düşmüş olabileceğini ifade eden Gergen, İnsan gücüyle 300 metre kadar taşıyabildik. Hayvan ayakta duramadı. Son çareye buraya yatırdık, üç gündür burada başında bekliyoruz. Düşünce ayağını inciltmiş, ufak tefek yaraları da var dedi.
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İnekle birlikte üç gündür ormanda kalan Gergen, Üç gündür hayvanın başında yedirip, içiriyoruz. İlaç verdik, kalsiyum iğnesini vurduk vitamini vurduk. Hayvan toparlanamadı, üç gündür buradayız. Sürekli gözlem altında bekliyoruz. AFAD’ı aradık yardımcı oldular, Özel İdare ile irtibata geçtiler. Dere yatağından yol açtılar. Evde de yavrusu var. Yavrusunu emziriyor. Bu çabamız yavrusu için diye konuştu.
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Uçurumdan düşen inek kepçeyle kurtarıldı: Sahibi 3 gün başında bekledi
Karabük'te, yirmi metrelik uçurumdan düşen inek, üç gün sonra İl Özel İdaresi tarafından kurtarıldı. İneğin sahibi Mehmet Gergen ise üç gün boyunca başında bekleyerek hayvanı bir an yalnız bırakmadı.

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