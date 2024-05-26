Asıl değişim kongrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partide köklü değişiklik yapmayı planlarken, olası yol kazalarını da önlemek için kongre sürecine kadar bir değişikliğe sıcak bakmadığı belirtiliyor. Öncelikle teşkilatlarda değişime gidecek olan AK Parti, yeni kadrosunda vatandaşlar ile arasına duvar çekmeyen, daha kolay ulaşılabilen isimlere yer verecek. Aynı zamanda da parti davasına hizmetkar olacak isimleri AK Parti ailesine katmayı hedefleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanlarını kendini iyi ifade eden, muhalefet yapma başarısını gösterebilecek kişiler arasından seçecek.