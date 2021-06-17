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BURSA

Aşırı hız yapan otomobil otobüs durağına daldı: 5 yaralı var

Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç önce otobüs durağında bekleyen yayalara ardından da bir ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, kazada durakta bekleyen 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası sürücü ekipler tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Aşırı hız yapan otomobil otobüs durağına daldı: 5 yaralı var
Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki otobüs durağına girdi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Acemler Kavşağı'nda meydana geldi. Yalçın Çakır, 16 AJY 248 plakalı otomobiliyle iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki otobüs durağına girdi.

Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki otobüs durağına girdi.
Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki otobüs durağına girdi.

Otomobil, otobüsten inenlere çarptı, daha sonra da yol kenarındaki ağaca vurdu. Kazada otobüs yolcularından Mustafa Oğur, Mune Mansur (13) ile annesi Muha Tavvus (35) ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazada 5 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü Yalçın Çakır (32) gözaltına alındı.
Kazada 5 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü Yalçın Çakır (32) gözaltına alındı.

'OTOBÜSTEN İNİYORDUK'

Kazadan son anda kurtulduğunu belirten Aysel Erdem, "Biz otobüsten iniyorduk. Otobüsün içi kalabalıktı. Yaralanan insanlar önden inenlerdi. Onlar önden inerken araba birden geldi. Süratli geldi, yolculara vurdu. İşe gitmek için otobüse binmiştik, tam iniyorduk, nasıl oldu anlamadık. Kazada 5 kişi yaralandı. 2'sinin durumu kötüydü. Şoktayım, hala titriyorum" dedi.

  • Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsü Yalçın Çakır'ı gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç durağa daldı: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı
FOTOĞRAF 18
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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi’nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi.
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İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yaparak ilerleyen 16 AJY 248 plakalı otomobil sürücüsü Yalçın Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı.
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Durakta bekleyen 1’i çocuk 5 kişiyi ezdi. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan Muha Tavvus (35) Mune Mansur (13) ve Mustafa Oğur’u Çekirge Devlet hastanesine kaldırdı. Diğer ismi öğrenilmeyen iki kişi ise çevre hastanelere götürerek tedavi altına alındı.
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Kaza esnasında olay yerinde bulunan Aysel Erdem isimli vatandaş, “Otobüsten indik, içi baya bir kalabalıktı . İlk önce amcaya vurdu daha sonra diğerlerine vurdu. Otobüsten indik işe gidiyorduk, biranda ne olduğunu anlamadık” diye konuştu.
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Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç durağa daldı: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı
Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç önce otobüs durağında bekleyen yayalara ardından da bir ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, kazada durakta bekleyen 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası sürücü ekipler tarafından gözaltına alındı.


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