Askeri birliğe ait hurda malzemeleri çalan 2 kişi tutuklandı

13:206/12/2025, Cumartesi
IHA
Kars- Sarıkamış
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 9’uncu Tugay Komutanlığı’na ait levazım depolarından malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından devriye görevi ifası esnasında İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan açık kasa kamyonetin kasasında hurda malzemelerin bulunduğunun görülmesi üzerine bahse konu araç hırsızlık şüphesi nedeniyle usulüne uygun şekilde durduruldu.

Şüpheliler cezaevine gönderildi

Araç sürücüsü A.K. ve ön yolcu mahallinde bulunan E.K. şahıslar olduğu ve araçta bulunan hurda malzemeler ile alakalı yapılan araştırma sonucunda malzemelerin Sarıkamış 9. Tugay Komutanlığına ait levazım depolarından çalındığı ortaya çıktı.

Polis olayla ilgili olarak A.K. ve E.K. gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece Kars T tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.




