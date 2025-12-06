Askeri birliğe ait hurda malzemeleri çalan 2 kişi tutuklandı

Araç sürücüsü A.K. ve ön yolcu mahallinde bulunan E.K. şahıslar olduğu ve araçta bulunan hurda malzemeler ile alakalı yapılan araştırma sonucunda malzemelerin Sarıkamış 9. Tugay Komutanlığına ait levazım depolarından çalındığı ortaya çıktı.