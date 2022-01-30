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ADIYAMAN

Askeri helikopter köpek saldırısına uğrayan çocuk için havalandı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak yaralanan küçük çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Askeri helikopter köpek saldırısına uğrayan çocuk için havalandı
​Askeri helikopter köpek saldırısına uğrayan çocuk için havalandı

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Kozağaç Köyünde yaşayan 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, başı boş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı.

Başından, boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük çocuk için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu bölgeye ambulans gidemeyince Diyarbakır’dan havalanan askeri helikopter Kozağaç Köyüne iniş yaptı. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, helikopterle Adıyaman Havalimanına getirildi. Havalimanında helikopterden alınan Ayhan Altunbaş, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede köpeğin ısırdığı bölgelere dikişlerin atılması ve müdahalelerin yapılması sonrasında Altunbaş, Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. 8 Yaşındaki çocuğun hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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