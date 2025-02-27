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Aslan Değirmenci’den Altaylı'ya: Sen oligarşik çete düzeninin apoletsiz elemanısın

Aslan Değirmenci’den Altaylı'ya: Sen oligarşik çete düzeninin apoletsiz elemanısın

00:2227/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Adem Değirmenci, RTÜK Başkanı Şahin'i hedef alan Altaylı'nın silahla gazeteci çadırı bastığını hatırlattı.
Adem Değirmenci, RTÜK Başkanı Şahin'i hedef alan Altaylı'nın silahla gazeteci çadırı bastığını hatırlattı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i hedef alan Fatih Altaylı'ya İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci çok sert sözlerle tepki gösterdi. Mesai arkadaşlarını tehdit ettiğini belirttiği Altaylı'nın sahiplerinin "Vesayetçiler, burjuvazi, pijamalı medya baronları, maskeli terör odakları" olduğunu ifade eden Değirmenci, "Sen oligarşik çete düzeninin apoletsiz elemanısın.. Yeter mi?” dedi.

Youtuber
Fatih Altaylı
’nın,
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin
’i hedef almaya devam etmesinin ardından
İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci
’den çok sert açıklamalar geldi.

Altaylı'nın 'sahibim' sözlerine tepki

X hesabından paylaşımda bulunan Değirmenci, Altaylı'nın, "
Benim sahibimin olmadığını da senin sahibinin kim olduğunu da herkes biliyor.
" sözlerine tepki gösterdi.
"
Bak Fatih Altaylı senin sahiplerine geçmişten bugüne mercek tutayım.
" diyen Değirmenci, "
Vesayetçiler, burjuvazi, pijamalı medya baronları, maskeli terör odakları.
" ifadelerini kullandı.

"Sen oligarşik çete düzeninin apoletsiz elemanısın"

Altaylı'nın mesai arkadaşlarını tehdit ettiğini, silahla gazeteci çadırı bastığını, çok sayıda emekçinin hakkını çaldığını ifade eden Değirmenci, "
Sen oligarşik çete düzeninin apoletsiz elemanısın.. Yeter mi?
” dedi.
Aslan Değirmenci yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bak Fatih Altaylı senin sahiplerine geçmişten bugüne mercek tutayım;

Vesayetçiler, burjuvazi, pijamalı medya baronları, maskeli terör odakları..

Öte yandan, bilmeyen yok!

-Neyi mi? Mesai arkadaşlarını nasıl tehdit ettiğini, silahla gazeteci çadırı bastığını çok sayıda emekçinin hakkını çaldığını bilmeyen yok!

Beyzbol sopasına hiç girmiyorum..

Sen oligarşik çete düzeninin apoletsiz elemanısın.. Yeter mi?”

Altaylı ne demişti?

Youtuber Altaylı, kendi kanalında yaptığı yayında RTÜK Başkanı'nın tarafsız olmadığını ve başkanlık özelliklerine göre davranmadığını iddia etmişti.

Ebubekir Şahin de Altaylı'nın sözlerine, "Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!! Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum. Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın! Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin." ifadeleriyle cevap vermişti.



#Fatih Altaylı
#Aslan Değirmenci
#Ebubekir Şahin
#RTÜK

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