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Aslı Baykal'dan 'illegal sokak çağrısı yapan partilere devlet yardımı kısıtlanmalı' çağrısı

Aslı Baykal'dan 'illegal sokak çağrısı yapan partilere devlet yardımı kısıtlanmalı' çağrısı

00:3425/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Saraçhane'deki korsan gösterilerde polise asitle saldırı düzenlenmişti. Aslı Baykal, illegal sokak çağrısı yapanlara yaptırım uygulanması gerektğini söyledi.
Saraçhane'deki korsan gösterilerde polise asitle saldırı düzenlenmişti. Aslı Baykal, illegal sokak çağrısı yapanlara yaptırım uygulanması gerektğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasını bahane eden provokatif eylemler sürerken Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Yasaklara rağmen illegal sokak çağrısı yapan partilere devlet yardımının kısıtlanması yönünde çağrıda bulunan Baykal, "Ekonomik göstergeleri bozuyorlar. Olaylar büyür mü diye korku içinde millet. Bunların bir yaptırımı olmalı." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 106 kişiden 51’i tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Murat Çalık da yer aldı.

Üç isim görevden uzaklaştırılırken Şişli Belediyesi’ne de kayyum atandı.

Bu gelişmelerin ardından alınan kararları ve İmamoğlu'nun tutuklanması ile görevden uzaklaştırılmasını bahane eden provokatörler sokakları karıştırma çabası içine girdi.

İllegal sokak çağrısı yapan partilere yaptırım çağrısı

CHP'nin de destek verdiği, vandallık boyutuna ulaşan korsan gösterilere yönelik CHP'nin merhum Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir çağrı geldi.

X hesabından paylaşımda bulunan Baykal, yasaklara rağmen illegal sokak çağrısı yapan partilere devlet yardımının kısıtlanması yönünde çağrıda bulunarak, "
Hem devlet desteğini kullanıyorlar hem her gece provokasyon yapıp bu devletin imkanlarının harcanmasına, devletin zarar etmesine sebep oluyorlar.
" dedi.

"Bunların bir yaptırımı olmalı"

Korsan gösterilerin ekonomik göstergeleri bozduğunu ifade eden Aslı Baykal, bu kişilerin adeta ülkeyi çıkmaza sokma çabası içinde olduğunu belirterek, "
Olaylar büyür mü diye korku içinde millet. Bunların bir yaptırımı olmalı.
" ifadelerini kullandı.



#Aslı Baykal
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