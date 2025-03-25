Aslı Baykal'dan 'illegal sokak çağrısı yapan partilere devlet yardımı kısıtlanmalı' çağrısı

Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasını bahane eden provokatif eylemler sürerken Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Yasaklara rağmen illegal sokak çağrısı yapan partilere devlet yardımının kısıtlanması yönünde çağrıda bulunan Baykal, "Ekonomik göstergeleri bozuyorlar. Olaylar büyür mü diye korku içinde millet. Bunların bir yaptırımı olmalı." dedi.
Tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Murat Çalık da yer aldı.
Üç isim görevden uzaklaştırılırken Şişli Belediyesi’ne de kayyum atandı.
Bu gelişmelerin ardından alınan kararları ve İmamoğlu'nun tutuklanması ile görevden uzaklaştırılmasını bahane eden provokatörler sokakları karıştırma çabası içine girdi.
İllegal sokak çağrısı yapan partilere yaptırım çağrısı
CHP'nin de destek verdiği, vandallık boyutuna ulaşan korsan gösterilere yönelik CHP'nin merhum Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir çağrı geldi.