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'Asrın felaketi'nin yaşandığı bölgede 73 bin 402 deprem oldu

'Asrın felaketi'nin yaşandığı bölgede 73 bin 402 deprem oldu

15:586/02/2025, Perşembe
AA
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6 Şubat 2023'ten bugüne kadar Türkiye'de ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldi
6 Şubat 2023'ten bugüne kadar Türkiye'de ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede bugüne kadar 73 bin 402 depremin daha meydana geldiğini açıkladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anıldı.

Ülkede böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması için 7 gün 24 saat milletin hizmetinde çalışmaya devam edildiği ifade edilen paylaşımda, 6 Şubat 2023'ten bugüne kadar Türkiye'de ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiği bilgisine yer verildi.
AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirmesi yapılan
bu depremlerin 73 bin 402'sinin Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olduğu belirtilen paylaşımda, bu depremlerden 734'ünün büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğu bildirildi.
#Kahramanmaraş
#AFAD
#Deprem

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