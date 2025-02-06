'Asrın felaketi'nin yaşandığı bölgede 73 bin 402 deprem oldu

Ülkede böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması için 7 gün 24 saat milletin hizmetinde çalışmaya devam edildiği ifade edilen paylaşımda, 6 Şubat 2023'ten bugüne kadar Türkiye'de ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiği bilgisine yer verildi.