Ege Denizi'nde peş peşe sekiz deprem meydana geldi

İlk sarsıntı, saat 01.57'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Saat 04.41’de, yine Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının da 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Bundan 21 dakika sonra, saat 05.02’de 4,1 büyüklüğünde üçüncü bir deprem yaşandı. Depremin, önceki sarsıntılar gibi 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Saat 05.24’te, 4,4 büyüklüğünde dördüncü bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü yine Ege Denizi olarak belirlendi ve 7 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Saat 05.45'te, 4,4 büyüklüğünde beşinci bir deprem gerçekleşti. Bu depremin de aynı derinlikte olduğunu duyuruldu.

Saat 05.54'te, 4,6 büyüklüğünde altıncı bir deprem meydana geldi. Kısa süre sonra, saat 06.23’te yine 4,6 büyüklüğünde yedinci bir sarsıntı kaydedildi. Her iki depremin de 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.