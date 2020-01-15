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İSTANBUL

Atalay Filiz'in yargılandığı davada son dakika gelişmesi: Yargıtay'ın bozduğu aynı cezaya çarptırıldı

Tuzla'da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Atalay Filiz bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Atalay Filiz
Atalay Filiz

İstanbul Tuzla'da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz'in davası, Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeniden görüldü.

Yargıtay'ın bozma kararından sonra dosya, davaya bakan İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gelmiş, mahkeme bugüne duruşma günü vermişti. Bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Atalay Filiz ve avukatı Oğuz Mescioğlu ile Fatma Kayıkçı'nın eşi Gani Kayıkçı, oğlu Muhammed Kenan Kayıkçı ve avukatları Cengiz Tayfur katıldı.

Müştekilerin avukatı Cengiz Tayfur, mahkemenin ilk kararında direnerek Yargıtay'ın bozma kararına uymamasını istedi.

Esas hakkındaki son savunması sorulan Atalay Filiz, Fatma Kayıkçı'nın kendisinden hiçbir zaman kimlik istemediğini belirterek, "Çay bahçesinde çalışmaya başladığım günden öldüğü güne kadar benden hiçbir zaman kimlik istemedi" dedi.

TAKİP EDEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Fatma Kayıkçı'yı takip ettiği yönündeki tanık beyanının doğru olmadığını söyleyen Filiz, "Benim maktulü olaydan 3 hafta öncesinden itibaren izlemeye başladığım hususu doğru değildir. Zaten bunu yapacak olsam gizlice yapardım. Böyle bir imkanım vardı. Benim kanaatime göre tanık doğruyu söylemiyor, benim aleyhimde delil oluşturmak amacıyla beyanda bulunuyor" diye konuştu.

  • Mahkeme karar için kısa bir ara verdikten sonra Yargıtay'ın, cinayetin tasarlayarak işlenmediği yönündeki bozma kararına uydu.
Mahkeme sanığı, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Atalay Filiz'in 28 Mayıs 2016 tarihinde tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdükten sonra başkalarına ait kimlik kartlarını kullanarak uzun süre kaçtığı belirtiliyor.

  • Atalay Filiz'in İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandığı, 13 Haziran 2016 tarihinde de tutuklandığı belirtilen iddianamede, Filiz için, "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması isteniyor.

TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Dava bakan İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2017 tarihli karar duruşmasında Filiz'i, "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Filiz, "Nitelikli hırsızlık" suçundan ise beraat etmişti. Sanığın Avukatı Merve Uçanok davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onamıştı. Avukat Uçanok bu kez Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cinayetin tasarlayarak işlenmediğini gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

ANKARA'DA DA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN MAHKUM OLMUŞTU

  • Atalay Filiz, 16 Eylül 2013 tarihinde o dönem Tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'yı öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığı davada 9 Mart 2017 tarihinde iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

SAHTE BELGE SUÇUNDAN DA HAKKINDA 35 YIL İSTENİYOR

Atalay Filiz ayrıca başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçunda da yargılanıyor. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde üç kişinin kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesi ile açılan davada filiz hakkında, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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