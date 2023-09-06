Atama müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki cep telefonu tedbirine ilişkin yeni uygulamayı anlattı. AA’nın Editör Masası’na konuk olan Tekin, “Çocuklarımızın cep telefonuyla birlikte derse girmelerini istemiyoruz. Bununla ilgili okul müdürlerimiz gerekli tedbirleri aldılar. Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlarımızdan da rica ettik, sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirmemeleri konusunda.” diye konuştu.

200 MİLYON KİTAP DAĞITILDI

Öğrencilere 200 milyon civarında ders kitabı dağıtılacağını söyleyen Tekin, bu yıl devlet okullarında 5 bin 624 yeni dersliği daha hizmete aldıklarını, Türkiye genelinde 79 bin 475 dersliği yazın bakımdan geçirdiklerini kaydetti. Tekin, deprem bölgesinde yürütülen güçlendirme ve onarım çalışmalarıyla toplam 48 bin dersliğin eğitim öğretime hazır hale getirildiğini, ayrıca 11 bin konteynerin de bölgedeki öğretmenlerin konaklaması için tahsis edildiğini bildirdi.

24 KASIM’DA ÖNLÜK HEDİYESİ

Öğretmenlerin sınıf içerisinde rol model olmasına yönelik önlük giymeye teşvik edileceğini anlatan Tekin, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmen arkadaşlarımıza bakanlık olarak bir önlük hediye etmeyi planlıyoruz. Hem bizim olgunlaşmalar hem de üniversitelerdeki moda tasarım bölümlerindeki arkadaşlar bir önlük tasarlıyor.” ifadelerini kullandı.

Baharda atama var

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bahar yarı yılında öğretmen ataması olacağı müjdesini verdi. Tekin, “Şu anda yaklaşık 68 bin öğretmen ihtiyacımız var. Sayı söyleyemem ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bahar yarı yılının başında yeni atanan bir grup öğretmen arkadaşımızla eğitim öğretim sürecine başlayacağız. Bunun anlamı şudur; ekim sonu itibarıyla branş bazlı olarak kaç kişi alınacağını ilan edip, şubat ayı yani yeni bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni öğretmen arkadaşlarımızı ailemize dahil etmiş olmayı planlıyoruz.” diye konuştu.







