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Atamaları Suriye’den yapılmış

İstanbul’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliyle ilgili detaylar netleşti.

Şahin Şen
04:00 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bilal Ö.

Bilal Ö.

Örgütün Marmara bölgesinde yeni bir yapılanmaya gittiğini tespit eden İstanbul TEM ve istihbarat şube ekipleri, 3 ili kapsayan operasyon yaptı. Yakalanan DEAŞ’lılardan Bilal Ö.’nün örgütün Suriye’deki sözde üst yönetiminden gelen talimatla Marmara bölge sorumlusu olarak atandığı tespit edildi. Ekipler ayrıca, Bilal Ö.’nün İstanbul Eyalet Sorumlusu olarak Selman S.’yi atadığı ortaya çıkardı.

8 İLÇEDE YAPILANDILAR

Operasyonda, DEAŞ’ın sözde lojistik ve sosyal yapılanma sorumlusu Azerbaycanlı Abdurrahman Mehdiyev ve ekibinin Suriye’ye giderek örgüt mensuplarının yakınlarına yardım sağladığı tespit edildi. İstanbul’un 8 ilçesinde yapılanan DEAŞ’lı teröristlerin örgüte eleman kazandırdığı da belirlendi.




#DEAŞ
#Marmara Bölgesi
#TEM
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