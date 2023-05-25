Atamaları Suriye’den yapılmış

Bilal Ö.
Örgütün Marmara bölgesinde yeni bir yapılanmaya gittiğini tespit eden İstanbul TEM ve istihbarat şube ekipleri, 3 ili kapsayan operasyon yaptı. Yakalanan DEAŞ’lılardan Bilal Ö.’nün örgütün Suriye’deki sözde üst yönetiminden gelen talimatla Marmara bölge sorumlusu olarak atandığı tespit edildi. Ekipler ayrıca, Bilal Ö.’nün İstanbul Eyalet Sorumlusu olarak Selman S.’yi atadığı ortaya çıkardı.
8 İLÇEDE YAPILANDILAR
Operasyonda, DEAŞ’ın sözde lojistik ve sosyal yapılanma sorumlusu Azerbaycanlı Abdurrahman Mehdiyev ve ekibinin Suriye’ye giderek örgüt mensuplarının yakınlarına yardım sağladığı tespit edildi. İstanbul’un 8 ilçesinde yapılanan DEAŞ’lı teröristlerin örgüte eleman kazandırdığı da belirlendi.