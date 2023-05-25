Atamaları Suriye’den yapılmış

Örgütün Marmara bölgesinde yeni bir yapılanmaya gittiğini tespit eden İstanbul TEM ve istihbarat şube ekipleri, 3 ili kapsayan operasyon yaptı. Yakalanan DEAŞ’lılardan Bilal Ö.’nün örgütün Suriye’deki sözde üst yönetiminden gelen talimatla Marmara bölge sorumlusu olarak atandığı tespit edildi. Ekipler ayrıca, Bilal Ö.’nün İstanbul Eyalet Sorumlusu olarak Selman S.’yi atadığı ortaya çıkardı.