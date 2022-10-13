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Ataşehir'de genç doktorun ölümüne neden olan sürücü ehliyetsiz çıktı

İstanbul Ataşehir'de bir kamyonet, önce taksiye daha sonra ise kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptı. Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Ataşehirde genç doktorun ölümüne neden olan sürücü ehliyetsiz çıktı
Doktor Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'da kaldırımda beklerken kamyonetin çarptığı genç doktor hayatını kaybetti. Kaza, Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki taksiye çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

  • Kazada kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralanırken, Doktor Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yücebaş'ın dükkanın önünde anne ve babasını beklerken kamyonetin çarptığı belirtilirken, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorluk yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Doktor Yücebaş'ın annesi, babası ve kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü yakalandı.

Polis ekipleri kazayı yapan kamyonet şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Doktorun çalıştığı hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dr. Buğra Kaan Yücebaş 2022 yılında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 20/09/2022 tarihinde göreve başlayan Dr. Buğra Kaan Yücebaş, Hastanemiz Acil Servisinde görev yapmaktaydı.

13.10.2022 saat 05.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde bulunan babasına ait dükkanın önünde otururken bir kamyonetin kaldırıma çıkarak duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Dr. Buğra Kaan Yücebaş 2022 Eylül TUS sınavından 65 puan almış dahiliye tercihi yapmayı planlıyordu. Dr. Buğra Kaan Yücebaş 05.01.1996 doğumlu olup, bekardır."

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