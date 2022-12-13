Gündem Ataşehirde işçiler kapıya dayandı
İSTANBUL

Ataşehir’de işçiler kapıya dayandı

Ataşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 2 bin 400 işçi, 5 aydır maaş alamayınca iş bırakma eylemi başlattı. Belediye yetkilileri tutanak tutma tehdidinde bulunsa da çalışanlar eylemden vazgeçmedi. Belediye kapısına dayanan işçiler “hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Ataşehir’de işçiler kapıya dayandı
​Ataşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 2 bin 400 işçi, 5 aydır maaş alamayınca iş bırakma eylemi başlattı.

Ataşehir Belediyesi, bu kez maaş alamayan işçilerle gündemde. Belediye bünyesinde çalışan 2 bin 400 işçi, 5 aydır maaş alamayınca iş bırakma eylemi başlattı. Belediye yetkilileri tutanak tutma tehdidinde bulunsa da çalışanlar eylemden vazgeçmedi. Belediye kapısına dayanan işçiler “hak, hukuk, adalet” sloganları attı. İşçilerin yanına gelen CHP'li Belediye Başkanı Battal İlgezdi ödemenin yapılacağını söylese de işçiler ikna olmadı. Bir işçinin “Başkanım sanatçılara konser verdirene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?” sorusuna İlgezdi “Sana hesap mı vereceğim?” diye çıkıştı. 10 gün sonra alacaklarının yarısı ödenen işçilere geri kalan ödemenin ne zaman yapılacağı ise bilinmiyor. Yeni Şafak’a konuşan belediye zabıta memuru Bem-Bir-Sen İş Yeri Temsilcisi Osman Çakır, “750 arkadaşımız bankalarda kara listeye alındı. İşçilerin hiçbirinin maaşı ayın 15’inde tam olarak yatırılmadı. Emekli olan personelin ikramiyesi ve kıdem tazminatları ödenmedi” dedi. Hakları olan üniforma ve ayakkabılarını bile alamadıklarını anlatan Çakır, sahadaki personelin her şikayetine “Mevcut iktidar ve hükümet yaptırıyor” iftirası atıldığını söyledi.

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi beş aydır maaşını alamayan işçinin konser bütçesi sorusuna öfkelendi: Sana hesap mı vereceğim?
OYNAT 00:54
CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi beş aydır maaşını alamayan işçinin konser bütçesi sorusuna öfkelendi: Sana hesap mı vereceğim?
Beş aydır maaşlarını alamayan CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin işçileri, başkan Battal İlgezdi'ye isyan etti. İlgezdi, işçilerden birinin 'Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?' şeklinde yönelttiği soru üzerine öfkelenerek 'Sana hesap mı vereceğim?' dedi.
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