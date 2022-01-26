Ataşehir'de kepçe su ve buz dolu çukura gömüldü: Operatör hayatını kaybetti

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CHP ve İYİ Parti'nin büyükelçilerle görüşme trafiği

İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, balıkçıda yemek yerken görüntülendi. İmamoğlu’nun yanında o esnada İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott da bulunuyordu. Aynı gün, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ile bir araya geldi. İmamoğlu ve Kavuncu'nun büyükelçilerle ne görüştüğü merak konusu.