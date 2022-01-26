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İSTANBUL

Ataşehir'de kepçe su ve buz dolu çukura gömüldü: Operatör hayatını kaybetti

Ataşehir'de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Haber Merkezi DHA
Ataşehirde kepçe su ve buz dolu çukura gömüldü: Operatör hayatını kaybetti
Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Ataşehir'de inşaat alanında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İş makinası operatörü Kadir Yaşar, inşaat alanında aracı hareket ettirdi. İş makinası, buz tutan su birikintisine düşerek, devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı.

Kadir Yaşar
Kadir Yaşar

Ekiplerin çalışması sonucunda Kadir Yaşar'ın (61) cansız bedenine ulaşıldı.

Ataşehir'de iş makinesinin buz kaplı suya düşme anı kamerada
OYNAT 00:50
Ataşehir'de iş makinesinin buz kaplı suya düşme anı kamerada
İstanbul Ataşehir'de bir inşaat alanında iş makinesi üstü buzla kaplanan su dolu alana düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörünün kaybolduğu belirtilirken itfaiyenin su içinde arama çalışmaları devam ediyor.


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