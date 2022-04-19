Ataşehir'de taksici dehşeti: Ücrete itiraz eden turisti darbedip yere fırlattı

Olay, saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de yaşandı. Fas uyruklu Fransız vatandaşı 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Avrupa Yakası'nda bir adrese gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre, taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı.

Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Fransa vatandaşı kadın, 70 liralık taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek, polis çağıracağını söyledi.

KOLUNDAN TUTARAK KAFASINI KAPIYA VURDU

Bunun üzerine taksi şoförü araçtan inen kadın yolcunun yanına geldi ve kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından kadını yere fırlattı. Bu esnada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu. Çığlıklar atan kadın, taksinin ön camına vurduktan sonra hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi.

OYNAT 00:36 Ataşehir'de taksici yabancı uyruklu müşterisini darbetti: Sürücü gözaltına alındı İstanbul Ataşehir'de, tartıştığı yabancı uyruklu kadın müşterisini darbeden taksi sürücüsü gözaltına alındı. Taksici ile müşterisi arasında yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Görüntülerde, taksicinin müşterisini darbederek yere düşürmesi, ardından aracın arka kapısını kapatıp yoluna devam etmeye çalışması yer alıyor. Bu sırada ayağa kalkarak taksinin ön camını yumruklayan ve kaputa çıkan kadını bir başka kişinin indirdiği, ardından taksinin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken kadın yolcu, yere düştü. Kadın daha sonra Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne giderek şoförden şikayetçi oldu.

REKLAM

O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksinin plakasından şoför Ercan Yaman'a ulaşarak ifade vermek üzere karakola davet etti. Bir süre sonra karakola gelen Yaman, gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede Ercan Yaman'ın, kadının da kendisine saldırdığını ve ondan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

Taksi şoförü ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Öte yandan, yaşanan olayın ardından Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından muayenesi olmadığı belirlenen taksi, trafikten men edildi. Taksinin çalışma ruhsatı da askıya alındı.

GÜNDEM Sarı maganda: İstanbul’da bıçaklı taksici çifti kovaladı