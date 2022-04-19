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İSTANBUL

Ataşehir'de taksici dehşeti: Ücrete itiraz eden turisti darbedip yere fırlattı

Ataşehir'de bir taksi şoförü, ücret nedeniyle tartıştığı kadın turisti darbettikten sonra yere fırlattı. O anlar kameraya yansırken, taksi şoförü gözaltına alındı. Taksi şoförü ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Trafikten men edilen taksinin çalışma ruhsatı da askıya alındı.

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Haber Merkezi DHA
Ataşehirde taksici dehşeti: Ücrete itiraz eden turisti darbedip yere fırlattı
Ataşehir'de taksici dehşeti

Olay, saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de yaşandı. Fas uyruklu Fransız vatandaşı 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Avrupa Yakası'nda bir adrese gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre, taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı.

Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Fransa vatandaşı kadın, 70 liralık taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek, polis çağıracağını söyledi.

KOLUNDAN TUTARAK KAFASINI KAPIYA VURDU

  • Bunun üzerine taksi şoförü araçtan inen kadın yolcunun yanına geldi ve kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından kadını yere fırlattı. Bu esnada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu. Çığlıklar atan kadın, taksinin ön camına vurduktan sonra hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi.

Ataşehir'de taksici yabancı uyruklu müşterisini darbetti: Sürücü gözaltına alındı
OYNAT 00:36
Ataşehir'de taksici yabancı uyruklu müşterisini darbetti: Sürücü gözaltına alındı
İstanbul Ataşehir'de, tartıştığı yabancı uyruklu kadın müşterisini darbeden taksi sürücüsü gözaltına alındı. Taksici ile müşterisi arasında yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, taksicinin müşterisini darbederek yere düşürmesi, ardından aracın arka kapısını kapatıp yoluna devam etmeye çalışması yer alıyor. Bu sırada ayağa kalkarak taksinin ön camını yumruklayan ve kaputa çıkan kadını bir başka kişinin indirdiği, ardından taksinin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken kadın yolcu, yere düştü. Kadın daha sonra Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne giderek şoförden şikayetçi oldu.

O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksinin plakasından şoför Ercan Yaman'a ulaşarak ifade vermek üzere karakola davet etti. Bir süre sonra karakola gelen Yaman, gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede Ercan Yaman'ın, kadının da kendisine saldırdığını ve ondan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

Taksi şoförü ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Öte yandan, yaşanan olayın ardından Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından muayenesi olmadığı belirlenen taksi, trafikten men edildi. Taksinin çalışma ruhsatı da askıya alındı.

Sarı maganda: İstanbul’da bıçaklı taksici çifti kovaladı
GÜNDEM
Sarı maganda: İstanbul’da bıçaklı taksici çifti kovaladı

İstanbul’da yürekleri ısıtan görüntü: Taksici yaşlı kadını sırtında taşıdı
FOTOĞRAF 8
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İstanbul’da 15 yıldır taksi şoförlüğü yapan 59 yaşındaki Süleyman Güngör, her zaman olduğu gibi bağlı bulunduğu Sabiha Gökçen Havalimanı taksi durağında yolcularını alarak Eyüpsultan ilçesinde bir sokağa bıraktı.
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Taksi şoförü Süleyman Güngör, durağa döndüğü sırada seyir esnasında sokakta yürümekte zorluk çeken yaşlı kadını fark etti. Evinde tek başına yaşayan yaşlı kadının yanında komşuları olmasına rağmen evinin merdivenlerini çıkamadığını gören taksi şoförü Süleyman Güngör, tereddüt etmeden yaşlı kadını sırtına alarak 2. katta bulunan evine çıkarttı. O sırada yaşlı kadının yanında olan komşusu içleri ısıtan o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
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Yaşlı kadını bina merdivenlerinden 2 kat yukarı sırtında taşıyan taksi şoförü Süleyman Güngör’ün bu iyiliği ise bağlı bulunduğu duraktaki diğer meslektaşları tarafından sevinçle karşılandı.
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İşini yaptığı, taksiye aldığı yolcular tarafından sevildiğini ve yolcularına her zaman saygıyla yaklaştığını belirten taksi şoförü Güngör, yaşlı kadının kendisine dualar ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.<br>Şoför Güngör, yaşanan olayı anlattı. Cumartesi günü Sabiha Gökçen durağından yolcularını alıp Eyüp ilçesine bıraktığını belirten Güngör, şöyle devam etti:
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\"Müşterilerimi bıraktıktan sonra yoldan aşağı doğru inerken 20 metre ileride bir yaşlı teyze ve yanında iki hanımefendi vardı. Hemen durdum ve teyzemi arabama bindirdim. Teyzenin evine doğru giderken teyzeye ’izin verirseniz ben merdivenleri çıkarken size yardım edeceğim’ dedim.
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’Çok iyi olur’ dediler. Teyzeyi sırtıma aldım ve merdivenlerden 2 kat yukarı çıkardım. Bana dua ettiler. Yanımdaki hanımefendi kameraya çekmek istedi ben de ’çekebilirsiniz’ dedim. Memnun oldular bana dua ettiler, ben de çok mutlu oldum. Bu benim vazifemdi, bunu herkes yapar\" dedi.
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Yaşlı kadını yorulmadan sırtında taşıyan taksi şoförü Süleyman Güngör, \"Teyze, İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna beni götür deseydi ben gücüm yettiği yere kadar götürürdüm. İçimden, kalbimden öyle geldi ben de yardımcı oldum. Ben 24 saat çalışıyorum, yorulmuyorum. İstanbul’da taksicilik yapıyorum. Severek yapıyorum işimi. Ne zaman yardıma ihtiyacı olan birisini görsem yardımcı olurum. Ben 15 yıldır taksicilik yapıyorum. Yurt dışından gelen misafirlerimizi alırım, İstanbul’a ilk kez gelmişlerse gidecekleri yerlere götürürken İstanbul’u anlatıyorum. Çok mutlu oluyorlar. Onlar mutlu oldukça ben hafifliyorum ve yorgunluğum gidiyor, Airbus yolcu uçağı kullanmış gibi oluyorum. Eminim ki turist yolcularım ülkelerine döndüklerinde mutlaka benden iyi bahsediyorlar. Ben İstanbul’un en iyi taksicisiyim ve işimi severek yapıyorum\" diye ekledi.
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İstanbul’da yürekleri ısıtan görüntü: Taksici yaşlı kadını sırtında taşıdı
İstanbul'da taksi şoförü Süleyman Güngör, 2. katta bulunan evine merdivenlerden çıkamayan yardıma muhtaç yaşlı kadını sırtında taşıyarak evine çıkarttı. 'İnsanlık ölmedi' dedirten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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