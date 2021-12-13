Gündem Ataşehirde yoğun yağış sebebiyle kaza 1 yaralı
İSTANBUL

Ataşehir'de yoğun yağış sebebiyle kaza: 1 yaralı

Ataşehir'de kayganlaşan yolda otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, 2 otomobil ve 1 motosiklete çarptıktan sonra park halindeki kamyonete vurdu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Ataşehirde yoğun yağış sebebiyle kaza: 1 yaralı
Kaza anı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza saat 11.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ara sokaktan çıkan Kezban Boran'ın kullandığı 34 EGD 820 plakalı otomobil kayganlaşan yolda park halindeki 2 otomobile, ardından 09 AEP 734 plakalı moto kuryeye çarptı. Otomobil, bir iş yerinin önünde park halindeki kamyonete çarparak durdu.

DHA

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfiaye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Onur Tepeli "Kamyonete malzeme yüklüyorduk. Bir ses geldi. Motorcuya çarptıktan sonra kamyonete çarptı" diye ifade etti.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan kadın sürücü polis merkezine götürüldü.

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