Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken görüntü: Binlercesi yan yana dizildi

14:4528/11/2025, Cuma
Atatürk Havalimanı
Atatürk Havalimanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün katılacağı törenle Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatına verilecek 9 bin 200 yeni araç havadan görüntülendi.

Atatürk Havalimanı apronunda güvenlik birimlerine ayrılan dev filo, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hazır bulunacağı törenle resmen teslim edilecek.


Jandarma , Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatına verilecek 9 bin 200 yeni araç, Atatürk Havalimanı apronuna sıralandı.



Havadan görüntülendi


Simetrik şekilde aprona dizilen araçlar, drone ile görüntülendi.


Binlerce aracın ortasında oluşturulan Türk bayrağı motifi dikkat çekti.




