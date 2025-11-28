Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken görüntü: Binlercesi yan yana dizildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün katılacağı törenle Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatına verilecek 9 bin 200 yeni araç havadan görüntülendi.
Atatürk Havalimanı apronunda güvenlik birimlerine ayrılan dev filo, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hazır bulunacağı törenle resmen teslim edilecek.
Jandarma , Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatına verilecek 9 bin 200 yeni araç, Atatürk Havalimanı apronuna sıralandı.
Havadan görüntülendi
Simetrik şekilde aprona dizilen araçlar, drone ile görüntülendi.
Binlerce aracın ortasında oluşturulan Türk bayrağı motifi dikkat çekti.