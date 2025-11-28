Yeni Şafak
Fabrikada iş kazası: 3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi öldü

14:4128/11/2025, Cuma
IHA
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kırıkkale’de Yahşihan OSB’deki bir fabrikada hava kazanı üzerinde çalışma yapan iki işçi, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayıp üzerlerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

İş kazasında fabrika içerisinde hava kazanında kaynak işlemi yapan Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58), yaklaşık 3 tonluk sac levhanın kayması sonucu altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.


İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.




