Rize'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

09:5428/11/2025, Cuma
DHA
Emre Taşçı, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
Emre Taşçı, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Rize’nin Pazar ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emre Taşçı (26), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Artvin’den Rize istikametine giden U.B.K. (23) yönetimindeki 61 FR 207 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emre Taşçı’ya çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taşçı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emre Taşçı, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




