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Gündem Atatürkçü Düşünce Derneği kurbanlık kampanyası başlattı
POLİTİKA

Atatürkçü Düşünce Derneği 'kurbanlık' kampanyası başlattı

Atatürkçü Düşünce Derneği resmi internet sayfasında ve sosyal medyadan yapılan duyuruyla Kurban Bayramı için bağış kampanyası başlattı. Twitter'dan paylaşılan ve İzmir Marşı eşliğinde çekilen klip, Atatürk'ün görselleriyle desteklendi. Dernek, bağışta bulunmak isteyenler için banka hesap numaralarını da paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ADD, kurbanlık kampanyası başlattı.
ADD, kurbanlık kampanyası başlattı.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) sosyal medyada başlattığı 'kurbanlık' kampanyası hem eleştiri aldı hem alay konusu oldu. ADD tarafından hazırlanan ve kurban bağışı için yayınlanan klipte, "Çağdaş Türkiye'nin geleceği ve o geleceğin garantisi gençlerimizin eğitimi için destek olmanın tam zamanı" ifadeleri kullanıldı.

ADD darbeyi öven paylaşımını kaldırdı
GÜNDEM
ADD darbeyi öven paylaşımını kaldırdı

Ayrıca klipte İzmir Marşı'nın çalınması ve Atatürk'ün görsellerine yer verilmesi de dikkat çekti.

ADD'nin burs kriterine tepki yağıyor
GÜNDEM
ADD'nin burs kriterine tepki yağıyor

  • Kurban bağışı ilanından önce ve sonra yapılan duyuru ve paylaşımlar ise, Ayasofya eleştirisi, Laik Cumhuriyet için birleşelim, Hilafete geçit vermeyeceğiz başlıklarını taşıyor.

ADD'nin darbe sevici paylaşımı için Soylu'dan açıklama
OYNAT 01:40
ADD'nin darbe sevici paylaşımı için Soylu'dan açıklama
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 27 Mayıs'ın yıldönümünde yaptığı darbeyi öven skandal paylaşım sosyal medyada büyük tepki almıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soynu, Beşiktaş'taki esnaf ziyaret sırasında konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Soylu, "Kendi zihinleriyle ve kendi zekalarıyla, akıllarıyla beraber antidemokratik çağrı yapıyorlar. Bunun karşılıksız kalması mümkün değildir."

Kullanıcılar inanamadı

Yapılan kurban duyurusu binlerce kullanıcı tarafından eleştirildi. Onlardan bazıları şöyle: "Hesap hacklenmiş. Laiklik elden gidiyor. Hani kurban kesmek katliamdı", "Onlar için de kurtuluş düşman oldukları İslam'da." "Birde utanmadan gençlerin geleceği için bağış diyorsunuz. Yani kurban kesmeden bağışları iç edeceğiz diye itiraf ediyorsunuz. Resmen terbiyesizlik." "Bana yüzsüzlüğün resmini yapabilirmisin Abidin"

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