Atatürkçü Düşünce Derneği 'kurbanlık' kampanyası başlattı

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) sosyal medyada başlattığı 'kurbanlık' kampanyası hem eleştiri aldı hem alay konusu oldu. ADD tarafından hazırlanan ve kurban bağışı için yayınlanan klipte, "Çağdaş Türkiye'nin geleceği ve o geleceğin garantisi gençlerimizin eğitimi için destek olmanın tam zamanı" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca klipte İzmir Marşı'nın çalınması ve Atatürk'ün görsellerine yer verilmesi de dikkat çekti.
- Kurban bağışı ilanından önce ve sonra yapılan duyuru ve paylaşımlar ise, Ayasofya eleştirisi, Laik Cumhuriyet için birleşelim, Hilafete geçit vermeyeceğiz başlıklarını taşıyor.
Kullanıcılar inanamadı
Yapılan kurban duyurusu binlerce kullanıcı tarafından eleştirildi. Onlardan bazıları şöyle: "Hesap hacklenmiş. Laiklik elden gidiyor. Hani kurban kesmek katliamdı", "Onlar için de kurtuluş düşman oldukları İslam'da." "Birde utanmadan gençlerin geleceği için bağış diyorsunuz. Yani kurban kesmeden bağışları iç edeceğiz diye itiraf ediyorsunuz. Resmen terbiyesizlik." "Bana yüzsüzlüğün resmini yapabilirmisin Abidin"