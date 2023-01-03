Ateş suikastında 11 gözaltı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in cuma günü öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor. Soruşturma kapsamında tetikçiyi taşıyan motosikleti kullanan kişinin de arasında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

TETİKÇİ ARANIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda civardaki kamera kayıtları tek tek incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda ilk etapta 3 şüpheli gözaltına alındı. Yeni delillere ulaşılmasının ardından ise yeni gözaltılar yaşandı. Şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındı. Tetikçinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilirken, gözaltına alınan kişilerin arasında tetikçiyi taşıyan motosiklet sürüsünün de olduğu belirtildi. Cinayetle bağlantılı yeni gözaltılar olabileceği ifade edildi.