Gündem Atina resmi karşılama yapacaktı Semra Güzelin firar organizasyonunda Yunanistanın da olduğu ortaya çıktı
İSTANBUL

Atina resmi karşılama yapacaktı: Semra Güzel’in firar organizasyonunda Yunanistan'ın da olduğu ortaya çıktı.

Yunanistan’a kaçarken Silivri’de yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel’in firar organizasyonunda Atina’nın da olduğu ortaya çıktı. Güzel sınırı geçebilse onu Syriza Partisi’nin eski milletvekili avukat Sofia Andriopoulou karşılayacaktı. İltica işlemleri hızlıca çözülsün diye dava dosyası da önceden Yunanistan’a gönderilmiş.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Atina resmi karşılama yapacaktı: Semra Güzel’in firar organizasyonunda Yunanistanın da olduğu ortaya çıktı.
Sofia Andriopoulou

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra Yunanistan’a kaçmak isterken MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonu ile yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in firar girişiminin detayları belli oldu. HDP’li Güzel’in kaçış planının diğer ucundan, Lavrion Kampı’nda yüzlerce PKK’lı teröristi barındıran Yunanistan çıktı. Güzel’in bilgilerinin firardan önce Yunanistan’daki Syriza eski milletvekili avukat Sofia Andriopoulou ile paylaşıldığı tespit edildi.

Semra Güzel
Semra Güzel

KARGOYLA YUNANİSTAN’A

Güzel’le birlikte yakalanan PKK’lı Fırat D.’nin cep telefonunu inceleyen İstanbul polisi, Fırat D.’nin Semra Güzel için hazırlanan sahte pasaport ve gerçek kimlik bilgilerini İstanbul’dan kargo ile Yunanistan’daki Avukat Sofia Andriopoulou’ya gönderdiğini belirledi. Aynı kargoda iltica talebinde kullanılması için Güzel ve Fırat D. hakkındaki dava dosyalarından birer örnekler de yer aldı.

TERÖRİSTLERE HABER VERİLDİ

HDP’li Güzel ve Fırat D.’yi Yunanistan’a geçtikten sonra avukat Sofia Andriopoulou’nun karşılayacağı öğrenildi. Ayrıca HDP’li Güzel’in Yunanistan’a firarından, ülkede bulunan PKK’lı teröristler de haberdar edilmiş. Fırat D.’nin yakalandıkları gün Diyarbakır Adliyesi’nce aranma kaydı bulunan Cihan Ö. ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Fırat D.’nin Cihan Ö.’ye, kendisi ve Semra Güzel’in firarından bahsettiği belirtildi.

İki ayrı sahte pasaport vardı

  • Fırat D. ve Semra Güzel’in yakalandıkları gün saat 13.00’te Esenyurt’taki bir alışveriş merkezinde buluştukları, ardından Alaaddin G.’nin aracıyla Edirne’ye yola çıktıkları tespit edildi. Fırat D.’nin Semra Güzel’in kullanması için hazırlanan ikinci sahte pasaportu da otogarda buluştuğu kuryeden teslim aldığı, fakat bu pasaportu kullanmadıkları ortaya çıktı.

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