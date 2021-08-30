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İSTANBUL

Avcılar’da hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarptı: 2 yaralı

İstanbul Avcılar’da, ters yolda geri gelen ticari taksiye çarpmamak için yavaşlayan İETT otobüsüne, hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Ticari taksi olay yerinden kaçarken, kazada iki kadın yolcu yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Avcılar’da hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarptı: 2 yaralı
Kazada sonrası otobüste de hasar meydana geldi.

İstanbul'daki kaza, saat 10.10 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu yan yol Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. iddiaya göre, sürücü kimliği alınamayan ticari taksi sürücüsü ters yolda geri geri gitmeye başladı. Arkadan gelen Erkan Cöne idaresindeki 34 TP 7990 plakalı İETT otobüsü, taksiye çarpmamak için ani fren yaptı. Yine aynı yönde ilerleyen Rıza Çelik yönetimindeki 06 BLB 04 plakalı hafriyat kamyonu, ani fren yapan otobüse arkadan çarptı.

İHA

Kazaya neden olduğu ileri sürülen ticari taksi olay yerinden kaçarken, kazada Muhbet A. ve Elif Ö. isimli iki kadın yolcu yaralandı. Sürücüler ve otobüsteki diğer yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

İHA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza nedeniyle yan yolda bir süre trafik oluştu, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazada yaralanan kadın yolcu Muhbet Acun, “Valla biz de anlamadık, belediye otobüsündeydik, tır geldi arkadan vurdu. Kafamın arkasını biraz vurdum, iyiyim çok şükür. Bir tane daha var, o da önden burnunu falan çarpmış. Ben de kafamı arkadan çarptım. Başka vardı yolcular ama gittiler” diye konuştu.

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