​Avrupa’da vekalet savaşları

Rusya-Ukrayna savaşında önümüzdeki süreçteki gelişmeler ekseninde vekalet savaşlarının Avrupa’da yaşanması beklentiler arasında.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, dışarıdan gelerek halkıyla savaşacaklar için vizeleri serbest bıraktığını duyurdu. Bunun sonucunda geçmişte Asya, Orta Doğu ve Afrika’da görülen vekalet savaşları Avrupa’ya taşınmış olacak.

Rus paralı asker grubu Wagner’de aktif olarak sahada görev alıyor. Yine Ukrayna halkının sivil direniş örgütlenmesinde, geçmişte bu konuda eğitimler vermiş olan Pentagon’dan çıkma paralı askerlerin oluşturduğu Black Water profesyonellerinin de izi görülüyor.

Gürcistan’ın Abhazya bölgesinde yaşananlardan sonra Ukrayna ordusu nKırım’da ve Odessa’da benzeri sokak direnişleri örgütledi ve Ukrayna’da, “gerilla harbi” olarak da tabir edilen bu uygulamalar, 2014’te Kırım’da denendi.

Direnişte Kırım tecrübesi

Rusya-Ukrayna savaşı bir haftayı geride bırakılırken halkın direnişinde Kırım’ın ilhakının tecrübesi ve bu tarihten sonra yapılan yoğun hazırlıkların etkisi görülüyor. Saldırıların 7. gününde elde edilen başarının en önemli nedeni ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in beklentisinin aksine ordu ve halkın Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin yanında yer alması. Putin’e karşı çıkan halk, Kırım’ın 2014’te ilhakından bu yana hazırlanılan sivil direniş birlikleriyle Ukrayna ordusunun yanında konuşlandı.

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PROFESYONELLER YÖNETİMİNDE

Sokak direnişinde ise profesyonel askeri uygulamalar gözleniyor. Rus tanklarını durdurmak için yapılan çapraz demirlerle örülü çitler, zırhlı araçların lastiklerini patlatan kesmeli demir kapanlar, dişlilerini bozup palet attıran tuzaklar, zırhlı askeri araçların en hassas bölgelerini hedef alan molotof kokteylli saldırılar ve barikatlar gibi taktikler uygulanıyor.

DÜNYA Harkov’da sivil direniş