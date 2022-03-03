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Avrupa’da vekalet savaşları

Uzmanlar, Ukrayna’daki direnişin başarısını 2014’teki Kırım tecrübesine ve “gerilla harbi”ne bağlıyor. Rus tanklarını durdurmak için yola koyulan çapraz demirler, zırhlı araç lastiklerini patlatan kapanlar, palet attıran tuzaklar gibi taktikler sıklıkla kullanılıyor. Zelenski’nin yabancı savaşçı çağrısı ise Avrupa’da vekalet savaşlarını başlatma riski oluşturuyor.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Avrupa’da vekalet savaşları
Kiev’de askerler şehrin önemli noktalarına barikatlar kurdu.

Rusya-Ukrayna savaşında önümüzdeki süreçteki gelişmeler ekseninde vekalet savaşlarının Avrupa’da yaşanması beklentiler arasında.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, dışarıdan gelerek halkıyla savaşacaklar için vizeleri serbest bıraktığını duyurdu. Bunun sonucunda geçmişte Asya, Orta Doğu ve Afrika’da görülen vekalet savaşları Avrupa’ya taşınmış olacak.

Rus paralı asker grubu Wagner’de aktif olarak sahada görev alıyor. Yine Ukrayna halkının sivil direniş örgütlenmesinde, geçmişte bu konuda eğitimler vermiş olan Pentagon’dan çıkma paralı askerlerin oluşturduğu Black Water profesyonellerinin de izi görülüyor.

Gürcistan’ın Abhazya bölgesinde yaşananlardan sonra Ukrayna ordusu nKırım’da ve Odessa’da benzeri sokak direnişleri örgütledi ve Ukrayna’da, “gerilla harbi” olarak da tabir edilen bu uygulamalar, 2014’te Kırım’da denendi.
Gürcistan’ın Abhazya bölgesinde yaşananlardan sonra Ukrayna ordusu nKırım’da ve Odessa’da benzeri sokak direnişleri örgütledi ve Ukrayna’da, “gerilla harbi” olarak da tabir edilen bu uygulamalar, 2014’te Kırım’da denendi.

Direnişte Kırım tecrübesi

Rusya-Ukrayna savaşı bir haftayı geride bırakılırken halkın direnişinde Kırım’ın ilhakının tecrübesi ve bu tarihten sonra yapılan yoğun hazırlıkların etkisi görülüyor. Saldırıların 7. gününde elde edilen başarının en önemli nedeni ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in beklentisinin aksine ordu ve halkın Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin yanında yer alması. Putin’e karşı çıkan halk, Kırım’ın 2014’te ilhakından bu yana hazırlanılan sivil direniş birlikleriyle Ukrayna ordusunun yanında konuşlandı.

Ukrayna’da sivil direniş birlikleri Rus askerlerini esir aldı
OYNAT 00:34
Ukrayna’da sivil direniş birlikleri Rus askerlerini esir aldı
Rus işgaline karşı direniş başlatan Ukraynalı siviller, Rus askerleriyle savaşmaya başladı. Sumi kentinde Rus askeri aracını ateş altına aldılar. Bir süre sonra Rus güçleri teslim oldu.

PROFESYONELLER YÖNETİMİNDE

Sokak direnişinde ise profesyonel askeri uygulamalar gözleniyor. Rus tanklarını durdurmak için yapılan çapraz demirlerle örülü çitler, zırhlı araçların lastiklerini patlatan kesmeli demir kapanlar, dişlilerini bozup palet attıran tuzaklar, zırhlı askeri araçların en hassas bölgelerini hedef alan molotof kokteylli saldırılar ve barikatlar gibi taktikler uygulanıyor.

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