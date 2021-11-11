Gündem Avrupadan FETÖye para akmış
İSTANBUL

Avrupa’dan FETÖ’ye para akmış

Bazı Avrupa devletlerinin ülkelerindeki firari FETÖ’cüleri maaşa bağladığı, FETÖ’nün de bu maaşlardan kesilen komisyonları, Türkiye’ye örgüt faaliyetleri için gönderdiği ortaya çıktı. FETÖ’cü Zekeriya Akyel hakkındaki iddianameye göre, paralar önce Akyel’e gönderiliyor ardından da FETÖ’cülere dağıtılıyordu. Akyel’in FETÖ’cü abisi K.A.’nın da eski polis müdürü Yakup Saygılı’nın mahrem imamı olduğu öğrenildi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Avrupa’dan FETÖ’ye para akmış
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İstanbul Esenyurt’ta gizlendiği evde yakalanan FETÖ’nün insan kaçakçısı Zekeriya Akyel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. 17 Haziran’da yakalanan Zekeriya Akyel için düzenlenen iddianamede gizli tanık beyanlarına da yer verildi. Gizli Tanık T.Y., ifadesinde Zekeriya Akyel’in FETÖ’nün bir kaç ilden sorumlu imamı olduğunu ve toplanan himmetleri ülke genelindeki FETÖ’cülere dağıttığını söyledi. İddianamede Akyel’in, FETÖ’den işlem görüp haklarında adli işlem yürütülen şüpheliler arasından sözde örgüt yöneticileri tarafından yurt dışına çıkmasına karar verilenlerin yasadışı yollardan yurt dışına çıkışlarını organize ettiği belirtildi.

ÖRGÜTÜN MAAŞLARINI DAĞITIYOR

İddianamede yer verilen gizli tanık T.Y.’nin ifadeleri Avrupalı devletlerin FETÖ’yüve örgüt üyelerini nasıl finanse ettiğini da ortaya koydu. T.Y., “Örgüt mensuplarının kaçtığı Avrupa ülkelerinde bu şahıslara bu devletler tarafından bağlanan maaşlardan belli bir yüzde örgütün yurt içi faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplanmaktadır” dedi. FETÖ’nün Avrupalı devletlerden maaş alan üyelerinin maaşlarından himmet kesintisi yaptığı ve toplanan paraları çeşitli yollarla Türkiye’de bulunan Zekeriya Akyel’e gönderdiği, Akyel üzerinden de FETÖ’cülere dağıttığı da gizli tanık beyanları ile ortaya kondu.

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ABİSİ YAKUP SAYGILI’NIN İMAMI

Akyel’in İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan gaybubet evlerinin koordinasyonunu yaptığı ve örgütle bağlantısı devam eden esnaflardan himmet topladığı da iddianamede anlatıldı. İddianamede Akyel’in FETÖ üyesi olmak suçundan 127 yıl hapse mahkum edilen eski komiser Mehmet Şanverdi’nin mahrem imamı olduğu da belirtildi. Akyel’in abisi olan ve cezaevinde tutuklu bulunan K.A.’nın da İstanbul eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı’nın mahrem imamı olduğu da gizli tanık beyanlarıyla ortaya çıktı.

Sahte pasaport yaptırmış

  • Hakkında adli işlem yürütülmekte olan FETÖ’cülerin yurt dışına kaçışlarını organize eden Zekeriya Akyel’in, FETÖ’nün el konulan Kaynak Holding eski çalışanı Özcan kod isimli FETÖ’cü ile insan kaçakçılığı yaptığı iddianamede belirtildi. İnsan kaçakçısı şebekeler ile irtibatta bulunan Akyel’in sahte pasaportlar hazırlattığı da gizli tanık beyanları ile iddianamede anlatıldı. Zekeriya Akyel’in kullanmış olduğu cep telefonlarında yapılan incelemede de meslekten ihraç edilmiş polis memuru, komiser, başkomiser, emniyet müdürü, astsubay, savcı ve hakimlerle bir çok kez görüştüğüne dair tespitlerde iddianamede yer aldı.

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