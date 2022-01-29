Avrupa’nın en büyük mobilya fuarında zabıta şoku: Görülmüş şey değil

İstanbul Bakırköy Belediyesi’ne bağlı ilçe zabıtaları, belediyenin ortağı olduğu Yeşilköy’deki İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (İDTM) açılan, alanında Avrupa’nın en büyük organizasyonu sayılan İstanbul Mobilya Fuarı’nda reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak isteyince, Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) tepkisiyle karşılaştılar. Yaklaşık 40 kişilik bir ekiple alana geldiği söylenen zabıta ekiplerinin, tabelaları ölçüp ortaya çıkan vergiyi firmalara yazılı tebliğ etmek istedikleri, ancak bunun usulen doğru olmadığını belirten federasyon temsilcilerince girişimin önüne geçildiği belirtildi. Üniformalı zabıta ekiplerini gören bazı yabancı ziyaretçilerin tedirgin olduğu, hatta ‘bomba ihbarı mı var’ endişesine kapıldığı öğrenildi.

Güleç: Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama görmedik

Zabıta ekipleri federasyon yetkililerinin girişimleriyle fuar alanından teftiş yapmadan ayrılırken, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç yaşananlara tepki göstererek, şu ifadeler kullandı: “Türkiye’nin 81 ilinde çeşitli belediyelerde fuar yapıyoruz. Böyle bir uygulama görmedik. Hatta dünyanın birçok şehrinde fuara katılıyoruz, bir belediyenin böyle bir uygulama yaptığına şahit olmadık. Fuarımıza 15 bin yabancı misafir geldi. 100 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu fuarlar yapıldığı şehri, semti kalkındırıyor. Birçok insan ‘şehrime, semtime fuar gelsin’ diye fuar merkezi yaparken, böyle bir uygulamaya kalkışılması gerçekten çok garip. Biz böyle bir vergilendirme olabileceğini düşünmüyoruz. Eğer varsa da ihracatçılar olarak, fuarcılar olarak yasal bir güvence bekliyoruz. Her belediye bunu kendi inisiyatifine göre mi yapacak? Biz kişilerin iyi niyetine göre hareket edemeyiz. Fuarcılığımız tehlikeye girer.”

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İDTM de tepki gösterdi

Dünya gazetesine açıklamalarda bulunan İDTM yetkilileri de Bakırköy Belediyesi’nin bu uygulamasına bir anlam veremediklerini, baskın yapılıyor görünümü ile gerçekleştirilen denetimin teamüllere uygun olmadığını kaydetti. Yetkililer, bugüne kadar yapılmayan uygulamanın bugün devreye giriyor olmasının fuarda ürünlerini sergileyen firmaları rencide ettiğini söylerken, yerli ve yabancı fuar ziyaretçileri için kötü bir manzara oluşturduğunu da vurguladılar. Bu arada Bakırköy Belediyesi’nin İDTM ile ilan ve reklam vergilerine ilişkin bir protokol yapmak istediği, İDTM yetkililerinin ise konunun yasal temeli olup olmadığı yönünde araştırma yaptığı öğrenildi.

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Öte yandan konuyla ilgili Bakırköy Belediyesi’ne ulaşmaya çalıştık, ancak yetkili bir kişiden konuya ilişkin değerlendirme alamadık.

Türkiye’nin en büyük entegre fuarı

IIFF İstanbul Mobilya Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde 100 bin metrekare ve TÜYAP’ta 120 bin metrekare toplam 220 bin metrekare ile Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük kombine fuarı özelliğine sahip. Fuar, altyapı yatırımları sonrası yeni bir dönem başlatan İDTM’nin girişimleriyle mobilya sektöründe bölünmüşlüğü ortadan kaldırıp, TÜYAP ile entegre haline getirilmişti.

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Bakan Varank'tan tepki: İşte CHP belediyeciliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaşanan skandal olaya sosyal medya hesabından tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Binlerce yabancının ziyaret ettiği, son dönemde büyük emeklerle organize edilen, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı @iff2022'de yaşanan şu rezalete bak. İşte size CHP belediyeciliği. Pes!