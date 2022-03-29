'Avrupa’nın Kudüs’ü' Saraybosna’da çift diplomalı eğitim fırsatı

Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı (SEDEF) tarafından Türk ve Boşnak girişimcilerce kurulan ve eğitim faaliyetine başladığı 2004 yılından beri 3 binden fazla mezun veren okul, aynı zamanda çift diploma imkânı da sunuyor.

İngilizce eğitim veren üniversite bünyesinde şu an 45 farklı ülkeden 1700 civarında öğrenci bulunurken, üniversitenin bugüne kadar verdiği mezunlar da kendi ülkelerinde önemli pozisyonlara sahip.

Farklı etnik ve dini kimlikleri bünyesinde barındırdığı için “Avrupa’nın Kudüs’ü” olarak da nitelendirilen Saraybosna’daki bu “uluslararası” üniversite, öğrencilerin anavatanları ile Bosna Hersek arasında da önemli bir köprü görevi üstleniyor.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, üniversite bünyesinde 45 farklı ülkeden öğrencinin yanı sıra 12 farklı ülkeden akademisyenin de çalıştığının altını çizerek, eğitim dili İngilizce olan okulun ülkedeki gerçek anlamdaki tek uluslararası üniversite olduğunu vurguladı.

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Uluslararası Saraybosna Üniversitesi.

FETÖ ile mücadelede önemli bir kurum

Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, kısa bir süre önce Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, Bosna Hersek’in Türkiye'ye çok benzediğini ve Türk geleneklerinin ülkede hala yaşatıldığını vurgulayarak, "Çocuklarını buraya yollayacak Türk velilere gözlerinin arkada kalmamasını söylemek isterim. IUS burada, FETÖ kuruluşlarına karşı doğru ve kaliteli bir alternatifi teşkil ediyor. Son derece profesyonel şekilde yönetilen bu üniversite, ekipmanıyla, öğrenci ve hocalarıyla 'uluslararası' vasfını layığıyla taşıyor." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin genetik ve biyomühendislik, elektrik-elektronik ve makine mühendisliği laboratuvarları, mimarlık atölyesi ve görsel sanatlar bölümüne ait stüdyoyu da gezen Girgin, "Öğrencilerin bir kısmıyla konuştuğumuzda, daha eğitimlerini tamamlamadan çalışmaya başlayan öğrenciler olduğunu gördük. Bu çok mutlu edici bir tablo" dedi.

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Uluslararası Saraybosna Üniversitesi.

Türkiye’deki üniversitelerle çift diploma programı

Bu arada, uluslararası yapısının yanı sıra IUS’u farklı kılan bir diğer önemli özelliği ise İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile yaptığı çift diploma programlarına sahip olması.

IUS ile İTÜ arasında 2018’de imzalanan ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık ve İktisat bölümlerini kapsayan protokol neticesinde, İngilizce hazırlık ve fakültenin ilk iki yılını IUS’ta okuduktan sonra son iki yılı İTÜ’de okuyup mezun olan öğrenciler her iki üniversitenin diplomasını da almaya hak kazanacak.

Öte yandan, 2019’da da IUS ile İÜ arasında İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerini kapsayan çift diploma protokolü imzalanmıştı.