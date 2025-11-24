Yeni Şafak
Avukattan çifte cinayet

04:0024/11/2025, Pazartesi
Kerim Özener, Nihat Özener.
Van’da bir otelde avukat B.K. ve ağabeyi S.K. ile otel sahipleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü ve avukat B.K., otel sahibi Nihat Özener ile oğlu Kerim Özener’i vurdu. Baba ve oğul olay yerinde hayatını kaybederken, B.K. ve S.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Tartışma kanlı bitti. Van’da bir otelde çıkan tartışmada avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurarak öldürdü. Olay, saat 03.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Sediraltı Sokak üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde otele gelen avukat B.K. ve ağabeyi S.K. ile otel sahipleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede alevlenerek büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü.

BABA OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Avukat B.K., tartışmanın kontrolden çıkması üzerine yanında taşıdığı silahı çekerek otelin sahibi Nihat Özener ile oğlu Kerim Özener’e ateş etti. Silah seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, ağır yaralı olarak bulunan baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Cenazeler, gerekli incelemelerin ardından Van Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından avukat B.K. ve yanında bulunan ağabeyi S.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, Van Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tartışmanın çıkış nedeni ve cinayete yol açan sebepler üzerinde duruluyor.



#Cinayet
#Toplum
#Van
