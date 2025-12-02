Yeni Şafak
'Ay grubu' silahlı suç örgütü çökertildi: 65 sanığa dava açıldı

16:472/12/2025, Salı
İstanbul'da Avrupa yakasında faaliyet gösteren ve kamuoyunda 'Ay Grubu' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 34’ü tutuklu toplam 65 şüpheli hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve örgüte üye olma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Nitelikli yağma', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarından dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Ay grubu" silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 34'ü tutuklu 65 sanık hakkında dava açıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, özellikle İstanbul Avrupa Yakası'nda faaliyet göstererek, mağdurlarını yabancı numaralardan "facetime" ve "WhatsApp" uygulamaları üzerinden arayıp, tehdit etmek suretiyle haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Elebaşılığını A.A'nın yaptığı ve kamuoyunda "Ay grubu" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütü tarafından gerçekleştirilen 12 ayrı eylemle ilgili 34'ü tutuklu 65 sanık hakkında kamu davası açıldığı bildirilen açıklamada, sanıkların "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "örgüte üye olma", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "6136 sayılı yasaya muhalefet", "nitelikli yağma", "silahla tehdit", "mala zarar verme", "uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmа" suçlarından cezalandırılmasının istendiğini aktarıldı.



