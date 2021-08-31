Ay Yıldız kalesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarını tek bir yerleşkede toplayacak Ay Yıldız Projesi’nin temelini attı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Konuşmasına 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak başlayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

DÜNYAYA SİNYAL: Türkiye’nin gelişen ve değişen savunma ihtiyaçları tüm birimlerin ortak bir çatı altında, güçlü bir altyapıyla yakın koordinasyon içinde faaliyet göstermesini mecburi hale getirmiştir. Artık bize bir müşterek merkez gerekiyor. Bu müşterek merkezden hem yatırım hem harcamalar hem her yönüyle özellikle de savunma noktasında bize öyle bir merkez gerekiyor ki bu merkezle beraber biz daha bulunduğumuz yerden dünyaya farklı bir sinyal verelim. Hele hele siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde bize temelini atacağımız Ay Yıldız Projesi yakışır dedik.

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AYRI BİR DEĞER KATACAK: Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığı’mızı, Genelkurmay Başkanlığı’mızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. İnşa edilecek binalar son teknolojiyle donatılmanın yanında çevreye duyarlılığıyla da öne çıkacak. Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.. Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarına karşılık verecek bu güzel projenin milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Kahraman ordumuzun gücüne güç ekleyeceğinden hiç şüphe etmediğim bu projenin, aynı zamanda başkentimize de ayrı bir değer katacağını düşünüyorum.

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YÜREĞİMİZ VARDI, SİLAHIMIZ YOKTU: Anadolu’daki üçüncü devletimiz olan Cumhuriyetimiz döneminde de kendi içinde önemli dönüm noktaları yaşadık. Kuruluş dönemindeki heyecan ve başlatılan reformlar daha sonra tek parti faşizminin cenderesi altında akamete uğratılmıştır. Gazi Mustafa Kemal’in geniş vizyonuyla başlatılan çok sayıda projenin önü kifayetsiz zihinler tarafından kesilmiştir. Rahmetli Menderes’in ve rahmetli Özal’ın büyüklüğünü bugün çok daha iyi anladığımız vizyonlarıyla verdikleri mücadeleler maalasef ülkemizi ancak bir yere kadar getirebilmiştir. Askerimiz vardı, yüreğimiz vardı, bileğimiz vardı ama tabiri caizse yeterli silahımız yoktu. Gerektiği kadar cephanemiz yoktu. İhtiyacımızı karşılayacak aracımız, gerecimiz yoktu. Kıbrıs Barış Harekatı bu gerçeği görmemize vesile olması bakımından da hayırlı bir adım olmuştur.

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KIYTIRIK TERÖR ÖRGÜTÜ: Neredeyse 40 yıla yaklaşan terörle mücadele sürecimizin ilk döneminde aynı sıkıntılar yüzünden ülkemizin ne kadar ağır kayıplara uğradığını en iyi buradaki heyet biliyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’ni dışarıdan aldığı destek ne olursa olsun kıytırık bir terör örgütü karşısında adeta eli kolu bağlı hale düşürülmesine yol açanlar tarih önünde mutlaka hesap verecektir. Telsizimiz yoktu. Amerika telsizlerimize el koydu, vermedi. Askerimiz maalesef telsiz bulamadığı için susturma tekniğini kullanarak savaştı. Şimdi bunları kendimiz yapar hale geldik. Bunların ötesine geçtik. Şimdi İHA’mız, SİHA’mız var, şimdi TİHA’mız da var.

AÇILIŞ 19 MAYIS 2023'TE

Erdoğan, yüklenici firma Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak’a, açılışın ne zaman olacağını sordu. Ilıcak’ın “30 Ağustos 2023’te tarihine yetiştireceğiz” cevabını vermesi üzerine Erdoğan, “O tarihi biraz daha öne çekelim” dedi. Ilıcak, daha sonra “19 Mayıs 2023’e yetiştireceğiz” ifadesini kullandı. Ardından Erdoğan, Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşkenin 19 Mayıs 2023’te açılacağını bildirdi.

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SIRA YENİ YARGITAY BİNASINDA

Erdoğan şunları söyledi: “Maruz kaldığımız asimetrik tehdidin en sinsi, en alçak, en hain tezahürü olan önce FETÖ’nün önce emniyet-yargı teşkilatları, ardından ordu içindeki mensupları vasıtasıyla başlattığı darbe girişimlerine verilen gizli-açık desteklerdir. Şimdi ben FETÖ’ye de sesleniyorum. Çarşamba günü muhteşem bir yargı binasını da açıyoruz. Artık merdiven altı çalışan yargı mensupları olmayacak. Her şeyiyle muhteşem Yargıtay binasında çalışmalar çok daha huzurlu bir ortamda yapılacak. Milletimiz, 15 Temmuz örtülü işgal girişimini göğsünü kurşunlara siper ederek geri püskürtmüştür.”

GÜNDEM 99. yıl coşkusu