Ayasofya 3 yıldır özgür: Burada nefes alıyoruz

3. yıl dönümünde Ayasofya’yı ziyarete gelen vatandaşlar bu gururu yaşadıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Ankara’dan ailesiyle Ayasofya Camii’ni gezmek için gelen Selim Gündoğdu, “İbadete açılalı üç sene oldu, Allah bize bugün gelmeyi nasip etti. Allah, ezan ve minarenin gölgesini hiçbir zaman ülkemizin üzerinde eksik bırakmasın. İnanıyorum ki Fatih Sultan Mehmet huzur içinde yatıyordur” dedi. Özbek arkadaşına Ayasofya’yı gezdirmek için geldiğini ifade eden Dursun Ünlü de “Seksen altı yıl sonra Cumhurbaşkanı’mız bu ibadethaneyi bize açtı. Ona minnettarız” dedi. 7 senedir Türkiye’de yaşayan Özbek vatandaş ise “Çalıştığım için buraya gelmeye hiç vaktim olmamıştı. Bu kadar etkileneceğimi hiç düşünmemiştim. Burada nefes aldığımı fark ettim” diye konuştu. Bursa Karacabey’den eşi ve kızıyla gelen Mustafa Akdoğan da şunları söyledi: “Daha önce müzeyken gelip gezmiştik. O zaman içimden dua etmiştim. Allah’ım burada namaz kılmayı da bizlere nasip etti” dedi.