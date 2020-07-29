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Gündem Ayasofyanın açılmasıyla ilgili yorumlarıyla çok konuşulan dövmeli genç artık AK Partili
POLİTİKA

Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili yorumlarıyla çok konuşulan dövmeli genç artık AK Partili

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ile ilgili sokak röportajı veren ve dövmeleri nedeniyle çok konuşulan Ufuk Yıldırım AK Parti'ye üye oldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Yıldırım, "Siyasi görüşüm yok ama dini görüşüm var demiştim. Artık siyasi görüşüm de var" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Ufuk Yıldırım AK parti'ye üye oldu.
Ufuk Yıldırım AK parti'ye üye oldu.

İstanbul'da yaşayan Ufuk Yıldırım isimli genç, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ile ilgili sokak röportajında karara sevindiğini belirtmiş ve ardından da cuma namazında Ayasofya meydanındaki yerini almıştı. Dövmeleri nedeniyle ön yargılı davranıldığını söyleyen Yıldırım ''Siyasi görüşüm yok ama dini görüşüm var" diyen, sosyal medyada gündem olmuştu.

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"Artık siyasi görüşüm de var"

Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'ye üye olduğunu duyurdu. Yıldırım ''Siyasi görüşüm yok ama dini görüşüm var demiştim. Artık siyasi görüşüm de var.'' ifadelerini kullandı. Gencin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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