Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili yorumlarıyla çok konuşulan dövmeli genç artık AK Partili

İstanbul'da yaşayan Ufuk Yıldırım isimli genç, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ile ilgili sokak röportajında karara sevindiğini belirtmiş ve ardından da cuma namazında Ayasofya meydanındaki yerini almıştı. Dövmeleri nedeniyle ön yargılı davranıldığını söyleyen Yıldırım ''Siyasi görüşüm yok ama dini görüşüm var" diyen, sosyal medyada gündem olmuştu.

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Ufuk Yıldırım, Ayasofya Camii'nde ilk namazı cemaatle kılmıştı.

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"Artık siyasi görüşüm de var"

Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'ye üye olduğunu duyurdu. Yıldırım ''Siyasi görüşüm yok ama dini görüşüm var demiştim. Artık siyasi görüşüm de var.'' ifadelerini kullandı. Gencin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Siyasi görüşüm yok ama dini gmrüşüm var demiştim. Artık siyasi görüşüm de var. @RTErdogan @suleymansoylu @BY @drbetulsayan @bayramsenocak @Akparti @akpartiistanbul #akp #akparti #RecepTayyipErdoğan pic.twitter.com/C6oZ2wQfHD — dowmeci (@dowmeci1) July 28, 2020