Aydın'da yeşil reçeteyle satılan 2 bin 499 hap ele geçirildi

Bu kapsamda G.Ö'nün (35) üzerinde yapılan aramada yeşil reçeteyle satılan 28 hap, G.Ö'nün hapları temin ettiğini söylediği R.A'nın (55) İncirliova'daki ikametinde ise yeşil reçeteyle satılan 2 bin 471 hap ile bir miktar esrar ele geçirildi. Ekipler G.Ö, R.A. ile aynı evde ikamet eden A.A'yı (43) gözaltına aldı. Şüphelilerden G.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.