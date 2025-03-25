Edirne'de otomobilin 'yaya geçidi'nde çarptığı 3 kişi yaralandı

Edirne'de otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Metrelerce sürüklenen 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Edirne'de yaşanan kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Ayşekadın semtindeki yaya geçidinde meydana geldi. T.Ö. yönetimindeki 22 NC 934 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 3 kişi metrelerce sürüklenerek yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.