Hijyenik pazar ortamı için pazarcı esnafına çöp poşeti dağıtıldı

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yapılan çalışmanın toplum sağlığı ve çevre temizliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Kahta'nın daha temiz ve sağlıklı bir kent olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Semt pazarlarımızın hijyenik ve düzenli olması hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için büyük bir gerekliliktir. Bu nedenle pazarcı esnafımıza düzenli olarak çöp poşeti dağıtmaya devam ediyoruz. Amacımız, çöplerin rastgele çevreye atılmasını önlemek ve pazar yerlerini daha temiz tutarak alışveriş yapan vatandaşlarımıza hijyenik bir ortam sunmaktır. Ayrıca esnafımızı temizlik konusunda bilinçlendirerek farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.