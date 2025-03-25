Cizre'de korkunç olay: 6 çocuk annesi eşini öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında meydana geldi. İddiaya göre A.E., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nesibe E.'ye tabancayla ateş etti. Nesibe E. Ağır yaralanırken, A.E. kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nesibe E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nesibe E.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, A.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.