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POLİTİKA

Aylardır kapalı olan tesisten Ankaralılar faydalanamıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yıllardır işletilip Ankaralılara hizmete sunan Türkiye’nin ilk olimpik buz paten pisti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. 15 aydır atıl durumda olan buz pateni pistinin açılacağı bilgisi kamuoyunda yer almasına rağmen pist henüz kullanıma sunulmadı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir, "Bin 150 kişi kapasiteli bu salon 15 ay boyunca âtıl durumda kaldı. Bu güzel tesis tam 450 gün boyunca Ankaralı hemşerilerimiz tarafından kullanılamadı. Bir milyondan fazla kişinin tesisi kullanmasına engel olundu, binlerce sporcu 15 ay boyunca mağdur edildi" dedi.

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Ankara Yeni Şafak
Aylardır kapalı olan tesisten Ankaralılar faydalanamıyor
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir konuyu gündeme getirdi. Özdemir, "Sizlere bir örnekten yola çıkarak Ankara Büyükşehir belediyesinin yönetim anlayışından bahsetmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri tesisin bakanlıkta kalmasını talep etse de Belediye bürokratları tesisi almak istediler. 19 Kasım 2020 yılında tesis teslim edildi" dedi.

ANKARALILAR MAĞDUR

Özdemir, "Bin 150 kişi kapasiteli bu salon 15 ay boyunca âtıl durumda kaldı. Bu güzel tesis tam 450 gün boyunca Ankaralı hemşerilerimiz tarafından kullanılamadı. Bir milyondan fazla kişinin tesisi kullanmasına engel olundu, binlerce sporcu 15 ay boyunca mağdur edildi" diye konuştu.

HAZIR PROJEYİ AÇAMADILAR

14 Kasım 2021’de çıkan bir haberde, 'Sağlıksız koşullarda Büyükşehir Belediyesine devredilen Belpa Buz Pateni Tesisi, yenilenerek yeniden Başkentlilerin hizmetine açılacak' ifadelerine yer veridliğini söyleyen Özdemir, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, aradan tam bir sene geçtikten sonra projenin hazır olduğu söylendi. Devir teslim tutanağında tüm sistemlerin çalışır hâlde teslim edildiği, buna buz temizleme aracının da dâhil olduğu görülüyor. Üstelik tesis teslim edilmeden de çeşitli tadilatların yapıldığı tutanakta belirtilmiş" şeklinde konuştu.

ZAKKUM KONSERİNE NE KADAR HARCANAK?

Özdemir, "Bir haber çıkıyor, buz pateni pistimizin Kış Festivali ile açılacağı söyleniyor. Hem de Zakkum konseri ile! Bu noktada Ankaralılar adına soruyorum: Kış Festivali ve Zakkum konseri için ne kadar harcanacak? Bu harcanacak parayla tesisimize daha kalıcı tadilatlar yapılamaz mı? Hâlihazırda var olan tesislerimizin bile vatandaşlarımız tarafından kullanılamaması çok üzücü. Büyük konserler ile açılacak açık hava buz pisti kiralık mı? Ne kadara kiralandı? Bu soruları da ayrıca sormak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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