Gündem AYMden İlker Başbuğ davası kararı Muhakeme şartının gerçekleşmemesi nedeniyle düşmesine karar verdi
ANKARA

AYM'den İlker Başbuğ davası kararı: 'Muhakeme şartının gerçekleşmemesi' nedeniyle düşmesine karar verdi

AYM'den İlker Başbuğ davası kararı: 'Muhakeme şartının gerçekleşmemesi' nedeniyle düşmesine karar verdi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yüce Divan sıfatıyla, 26'ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek suçlarından cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle düşmesine karar verdi.

Haber Merkezi AA
İlker Başbuğ
İlker Başbuğ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile 18 sanık hakkında verdiği görevsizlik kararı üzerine, Yüce Divan sıfatıyla dosyayı incelemişti.

Başbuğ'a isnat edilen fiillerin, Yüce Divan'ın yargılama yetkisi kapsamında kaldığına karar veren heyet, İlker Başbuğ hakkında, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu uyarınca soruşturma izni alınması gerektiğinden, sanık hakkındaki yargılamanın durmasına, diğer 18 sanık hakkındaki davaların ayrılmasına karar vermişti.

İlker Başbuğ hakkında soruşturma izni alınması için dosyanın bir örneğinin Başbakanlığa gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

Ergenekon davasında tüm sanıklar beraat etti
GÜNDEM
Ergenekon davasında tüm sanıklar beraat etti

Yüce Divan kararını verdi

Başbakanlığın kaldırılması nedeniyle izin süreci Cumhurbaşkanlığında işletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbuğ hakkındaki soruşturma izninin işleme konulmamasına karar vermesi üzerine, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yüce Divan sıfatıyla dosyayı inceledi.

  • Duruşmasız yapılan oturumda, İlker Başbuğ hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek suçlarından cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223'üncü maddesinin 8'inci fıkrası gereğince düşmesine karar verildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/8'inci maddesi, "Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir" hükmünü içeriyor.

Ergenekon davası hakimi Özese'ye 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
GÜNDEM
Ergenekon davası hakimi Özese'ye 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Ruslara teslim edilmesi için görüşülüyor

Ruslara teslim edilmesi için görüşülüyor

​Bakan Akar, yakalanan 18 rejim askerine ilişkin açıklama yaptı.
Nar yedi hayatını kaybetti

Nar yedi hayatını kaybetti

​4 yaşındaki Saliha'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte Mehmetçiğin atış yapmadan önce baktığı kıstaslar

İşte Mehmetçiğin atış yapmadan önce baktığı kıstaslar

​Akar'ın ziyaretinde göze çarpan detay.
İş birliğimiz<br>devam edecek

İş birliğimiz
devam edecek

​​Erdoğan ve konuk Başbakan Gakharia açıklama yaptı.
Mütevazı başkan

Mütevazı başkan

Belediye başkanı itfaiye aracını makam aracı olarak kullanıyor.
Tel Abyad'da<br> askeri hareketlilik

Tel Abyad'da
askeri hareketlilik

Terörden arındırılan kentte askeri hareketlilik yaşanıyor.

AYM'den <br>Başbuğ kararı

AYM'den
Başbuğ kararı

Hakkındaki 'Ergenekon' davası düştü.
Mehmetçiğin<br>hayatını kurtardı<br>

Mehmetçiğin
hayatını kurtardı

​Düşman tehdidini algılayıp, personeli ikaz etti.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Yarın<br>yürürlüğe giriyor

Yarın
yürürlüğe giriyor

​Kredi kartı ile satışta komisyon sınırlanacak.
İstihdam odaklı<br> yeni kredi paketi

İstihdam odaklı
yeni kredi paketi

Üç kamu bankası yeni kredi paketinin detaylarını açıkladı.
Alanı da satanı da mağdur eden rapor

Alanı da satanı da mağdur eden rapor

​İkinci el otomobilde iki ay sonra zorunlu olacak.
Kısıtlama <br>yarın başlıyor

Kısıtlama
yarın başlıyor

Yetkisiz 'çakar' kullananlara 2 bin 4 liraya kadar ceza kesilecek.
Belhanda'yı isteriz

Belhanda'yı isteriz

Galatasaraylı futbolcuya sürpriz transfer çağrısı.
Aynı ilçede <br>110 kişi dolandırıldı

Aynı ilçede
110 kişi dolandırıldı

İş vaadiyle kişi başı 2 bin TL alıp ortalıktan kayboldular.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.