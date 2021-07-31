Gündem Aynı aileden 7 kişi katledilmişti AK Parti yönetimi üst düzey katılımla Konyaya gidiyor
KONYA

Aynı aileden 7 kişi katledilmişti: AK Parti yönetimi üst düzey katılımla Konya'ya gidiyor

Konya'da aynı aileden 7 kişi, 2010 yılından bu yana husumet bulunan K. ailesinden bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin gündemine oturan katliamda hayatını kaybedenler için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Aralarında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal gibi isimlerin de bulunduğu AK Parti yönetiminden çok sayıda kişi cenazeye katılmak için Konya'ya gidiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aynı aileden 7 kişi katledilmişti: AK Parti yönetimi üst düzey katılımla Konyaya gidiyor
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Konya'da aynı aileden 7 kişi, 2010 yılından bu yana husumet bulunan K. ailesinden bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Vahşi katliamın detayları belli olmaya başladı. Husumetin kedi yüzünden başladığı öğrenildi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'daki katliamla ilgili olarak 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Asıl şüphelinin ise hala arandığı belirtildi.

Basın açıklaması yapılacak

Olayın ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Erkan Kandemir ve Fatih Şahin Konya’ya geliyor. Heyet Sultan Selim Camii'de kılınacak öğle namazının ardından, silahlı saldırıda hayatını kaybeden 7 kişinin cenaze törenine katılacak. Ardından cami önünde basın açıklamasında yapacak.

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