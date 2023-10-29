Ayvalık açıklarında lastik botta mahsur kalan 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında içinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motorunun arızalandığı bilgisini aldı.

Ayvalık Belediyesine ait bir otobüsle Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen düzensiz göçmenlere polis ekipleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.